В Геленджике АИ-95 доступен на пяти АЗС, дизель — на девяти

По состоянию на 9:00 14 сентября в Геленджике АИ-95 есть на пяти АЗС, АИ-92 — на двух, дизельное топливо — на девяти. В число станций входят АЗС, где бензин доступен по топливным картам, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-95 и дизель продаются на «Роснефти» на проспекте Строительном. На «Роснефти» на улице Туристической доступен дизель, а АИ-95 и АИ-92 — по топливным картам.

На «Лукойле» на улице Островского есть АИ-95 в ограниченном количестве и дизель, на станции в районе кольца — АИ-95 и дизель. В Архипо-Осиповке АИ-95 и АИ-92 доступны в ограниченном количестве, также есть дизель.

Дизельное топливо также отпускают «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон», улице Ходенко и Сухумском шоссе, а также «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон».

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

Наиболее заметные перебои на Кубани фиксировались на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

Для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе продажи бензина на бирже снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко