Возгорания после атаки БПЛА в Сочи ликвидированы

В Сочи минувшей ночью зафиксированы происшествия, связанные с атакой беспилотников, в нескольких районах города. Возникшие возгорания оперативные службы ликвидировали. Погибших нет, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

После отмены статуса «Атака БПЛА» специалисты районных администраций провели подворовые обходы. По словам господина Прошунина, они практически завершены. В целом городская инфраструктура не получила существенных повреждений и работает в штатном режиме.

На местах падения обломков беспилотников продолжают работать специальные и оперативные службы. Жителей призвали не приближаться к обломкам и не снимать их на фото или видео. При обнаружении таких предметов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Вячеслав Рыжков