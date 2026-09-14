По состоянию на 9:00 14 сентября в Новороссийске топливо отпускают 28 АЗС. На всех работающих станциях по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, лимит составляет 30, 40, 50 или 60 литров на машину, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в продаже нет. АИ-95 доступен на трех АЗС, АИ-92 — на пяти. Дизельное топливо — есть на всех 28 работающих станциях.

При этом две АЗС — «Роснефть» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой и «Лукойл» в Верхнебаканском — отпускают топливо только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят воздержаться от их посещения. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо. АИ-92 и АИ-95 также доступны на отдельных станциях по топливным картам PNB.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

Наиболее заметные перебои на Кубани фиксировались на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

Для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе продажи бензина на бирже снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко