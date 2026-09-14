Многодетным семьям Ставрополя выплатят по 6,2 тыс. рублей на подготовку школьников

В Ставрополе продолжается прием заявлений на ежегодные выплаты для подготовки детей к учебному году. Получить компенсацию могут многодетные семьи и семьи погибших ветеранов боевых действий. Об этом сообщила городская администрация.

В 2026 году многодетным семьям предусмотрено по 6 200,67 руб. на каждого школьника, а семьям погибших ветеранов боевых действий — по 11 924,37 руб. на ребенка. Если ребенок одновременно относится к обеим категориям, семья имеет право оформить обе выплаты.

Заявление можно подать один раз в течение календарного года на каждого ребенка и только за один учебный год.

Для получения выплаты многодетной семье необходимо подтвердить соответствующий статус с помощью QR-кода на портале «Госуслуги». Статус устанавливает или подтверждает комитет труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя.

Консультации по оформлению выплат для многодетных семей предоставляют по телефонам 56-08-51 и 56-23-49. Члены семей погибших военнослужащих могут обратиться по телефонам 56-66-93 и 56-23-49.

Валерий Климов