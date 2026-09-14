В Сочи прокуратура организовала горячую линию после атаки БПЛА

Прокуратура Сочи организовала горячую линию после ночной атаки беспилотников и взяла на контроль соблюдение прав жителей. Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи гражданам работает телефон +7 (918) 140-11-32.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В надзорном ведомстве сообщили, что прокуратура Сочи взаимодействует со всеми профильными службами и ведомствами, чтобы обеспечить оперативное оказание помощи жителям, пострадавшим в результате происшествия. Контроль за ситуацией также осуществляет руководство прокуратуры Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Сочи при падении обломков беспилотника пострадали пять человек, в том числе ребенок. Один из пострадавших взрослых был госпитализирован, остальным медицинскую помощь оказали амбулаторно.

Кроме того, обломками были повреждены три жилых дома. В городе также возникли возгорания, которые оперативные службы ликвидировали.

После атаки в аэропорту Сочи вводились ограничения на работу. Они действовали с 22:33 13 сентября. По данным на утро 14 сентября, в аэропорту задерживались 127 рейсов, из них 75 на вылет и 52 на прилет.

По данным МЧС, беспилотная опасность в Краснодарском крае была отменена в 06:38. В прокуратуре призвали жителей, которым требуется правовая помощь или чьи права были нарушены в связи с произошедшим, обращаться на организованную горячую линию.

Мария Удовик