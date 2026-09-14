Утром 14 сентября в Краснодаре работает 81 АЗС

В Краснодаре утром 14 сентября работают 81 автозаправочная станция. Бензин АИ-92 доступен на 37 АЗС, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на шести, дизельное топливо — на 78 заправках, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К».

На ряде АЗС собственники ввели ограничения на отпуск топлива — его наливают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 25 заправок временно не отпускают топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ уточнили, что ситуация с наличием топлива на автозаправках в течение дня может меняться.

Вячеслав Рыжков