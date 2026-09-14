Прошунин: инфраструктура Сочи после атаки БПЛА работает штатно

В Сочи пять человек, в том числе ребенок, пострадали при падении фрагментов беспилотника. Возгорания, возникшие после происшествия, оперативно ликвидировали, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Минувшей ночью сообщения о происшествиях, связанных с атакой БПЛА, поступили в Единую дежурно-диспетчерскую службу по нескольким адресам в Центральном и Лазаревском районах Сочи. По словам мэра, погибших нет, всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

«К счастью, обошлось без жертв. Пострадали пять человек, им оказана необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Андрей Прошунин в своем канале.

После отмены режима «Атака БПЛА» глава города поручил районным администрациям провести подворовой обход. На момент сообщения Прошунина он был практически завершен.

По данным ранее опубликованной информации, один из пострадавших взрослых был госпитализирован, остальным помощь оказали амбулаторно. Также при падении обломков получили повреждения три дома.

В целом городская инфраструктура, по словам мэра, не пострадала и продолжает работать в штатном режиме. На местах падения фрагментов беспилотников работают специальные и оперативные службы.

Власти призвали жителей не приближаться к обломкам и не снимать их на фото и видео. При обнаружении фрагментов необходимо сообщить об этом по номеру 112.

Ограничения на работу аэропорта Сочи действовали с 22:33 13 сентября. По данным на утро 14 сентября, в аэропорту задерживались 127 рейсов: 75 на вылет и 52 на прилет.

По данным МЧС, беспилотная опасность в Краснодарском крае была отменена в 06:38.

Мария Удовик