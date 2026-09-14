Жительница Железноводска и ее сын отдали мошенникам более 12 млн рублей

Жительница Железноводска и ее 38-летний сын стали жертвами мошенников, которые сначала предложили женщине проголосовать за установку камер видеонаблюдения в доме, а затем представились сотрудниками правоохранительных и финансовых организаций. Родственники лишились более 12 млн руб., большую часть суммы они взяли в кредит. Об этом сообщило МВД по Ставропольскому краю.

По данным полиции, 65-летняя женщина получила в чате многоквартирного дома ссылку на голосование по поводу установки камер. После перехода по ней с ней связался неизвестный, который заявил, что от ее имени оформлена доверенность на человека, якобы связанного с экстремистской деятельностью.

Испуганная женщина рассказала о случившемся сыну. Вскоре с родственниками начали связываться неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных и финансовых структур. Они убедили потерпевших следовать их инструкциям и переводить деньги на так называемые «безопасные счета».

В течение нескольких недель мать и сын выполняли указания злоумышленников. По одному из них они приехали в Армавир, где сын передал неизвестному еще 6 млн руб. Всего мошенники получили у родственников более 12 млн руб., при этом значительную часть средств потерпевшие оформили в кредит.

Следственный отдел ОМВД России по Железноводску возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья вновь напомнила, что не существует «безопасных счетов» и процедур «декларирования накоплений». Правоохранители советуют не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и не сообщать посторонним коды из СМС. При возникновении сомнений в достоверности звонка предлагается самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на банковской карте, либо обратиться в полицию.

Валерий Климов