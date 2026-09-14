Пять регионов СКФО вошли в число лидеров России по уровню безработицы

Пять регионов Северного Кавказа по итогам второго квартала 2026 года вошли в число субъектов России с самым высоким уровнем безработицы. Об этом сообщает РИА Рейтинг со ссылкой на данные Росстата.

В конце общероссийского рейтинга оказались Чеченская Республика, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия. Чечня заняла 81-е место с показателем 5,7%, Карачаево-Черкесия — 82-е (6,3%), Северная Осетия — 83-е (6,5%), Дагестан — 84-е (10,1%), Ингушетия — 85-е (22,6%).

При этом во всех пяти республиках безработица за год снизилась. Наиболее заметная динамика отмечена в Ингушетии — минус 3,4 процентного пункта, до 22,6%. В Кабардино-Балкарии показатель снизился на 1,3 п. п., до 1,9%, в Чечне — на 1,2 п. п., до 5,7%, в Северной Осетии — на 0,9 п. п., до 6,5%, в Дагестане — на 0,8 п. п., до 10,1%.

Наиболее низкий уровень безработицы среди регионов СКФО зафиксирован в Кабардино-Балкарии — 1,9%. Республика заняла 43-е место в общероссийском рейтинге. Средний срок поиска работы там составляет 3,5 месяца.

Ставропольский край оказался на 71-м месте с уровнем безработицы 2,8%. За год показатель снизился на 0,3 п. п., а средняя продолжительность поиска работы составила 5,5 месяца.

В Чечне работа в среднем ищется семь месяцев, в Карачаево-Черкесии — 7,5 месяца, в Северной Осетии — 5,2 месяца, в Дагестане — 8,7 месяца, в Ингушетии — 5,5 месяца.

В исследовании уровень безработицы рассчитывается как отношение числа безработных по стандартам Международной организации труда к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.

Для сравнения, по итогам 2025 года безработица составляла в Ингушетии 25,5%, Дагестане — 11,2%, Карачаево-Черкесии — 7,1%, Северной Осетии — 6,4%, Ставропольском крае — 2,7%, Кабардино-Балкарии — 2,3%.

Валерий Климов