Над Кубанью и другими регионами ночью сбили 399 БПЛА

Российские средства ПВО в ночь на 14 сентября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 13 сентября до 08:00 14 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

Как сообщалось ранее, в Сочи в результате атаки БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Повреждены три частных дома.

Вячеслав Рыжков