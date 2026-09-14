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Над Кубанью и другими регионами ночью сбили 399 БПЛА

Российские средства ПВО в ночь на 14 сентября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников самолетного типа. Атака продолжалась с 20:00 13 сентября до 08:00 14 сентября, сообщили в Минобороны РФ.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Беспилотники были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской и Смоленской областями, Крымом и Краснодарским краем, а также над акваторией Черного моря.

Как сообщалось ранее, в Сочи в результате атаки БПЛА пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Повреждены три частных дома.

Вячеслав Рыжков

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