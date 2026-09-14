Инвестиции в проекты АПК Ставрополья сократились в 1,5 раза за год

Объем инвестиций в проекты агропромышленного комплекса Ставропольского края к июню 2026 года снизился до 24,7 млрд руб. — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число реализуемых в регионе проектов также сократилось с 26 до 17. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные инвестиционно-аналитической группы «ПКР — Investprojects».

По оценке аналитиков, в 2026 году инвестиционная активность в АПК юга России остается неоднородной. Основным центром притяжения капитала остается Краснодарский край, Ростовская область сохраняет крупный проектный портфель, тогда как Ставрополье делает ставку на более компактные проекты, распределенные между животноводством, мелиорацией и растениеводством.

Аналитики отмечают изменение структуры инвестиций: рынок смещается от расширения количества проектов к вложениям в повышение эффективности и переработку. Снижение показателей Ставрополья связывают в том числе с заморозкой и отказом от реализации ряда крупных инициатив.

На всем юге России по итогам первого полугодия лидирующие позиции по числу проектов занимали производство комбикормов, премиксов и витаминов для животных — 11 проектов на 115 млрд руб., а также рыбоводство — 11 проектов на 4,8 млрд руб. В конце 2025 года лидером по количеству проектов были тепличные комплексы: 17 проектов общей стоимостью около 65,8 млрд руб.

По данным «ПКР — Investprojects», в 2027–2030 годах в Ставропольском крае, Краснодарском крае и Ростовской области планируется ввод более 45 объектов АПК.

Ранее РБК Кавказ сообщал, что до 2030 года в Ставропольском крае планируется направить 660 млрд руб. на пять прорывных проектов в энергетике, туризме, сельском хозяйстве и логистике. К концу августа два из них были реализованы.

Валерий Климов