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обновлено 08:09

Глава заксобрания Прикамья вошел в топ самых упоминаемых спикеров

Председатель парламента Прикамья Валерий Сухих впервые вошел в топ-10 российского медиарейтинга. По данным сервиса «Медиалогия», господин Сухих занял десятое место по упоминаемости в СМИ. По сравнению с июлем он поднялся на две позиции. 

Фото: Заксобрание Пермского края

Фото: Заксобрание Пермского края

Валерий Сухих является председателем Законодательного собрания Пермского края с 2011 года.

В нынешний состав парламента он был избран по одномандатному избирательному округу №23. В его состав входят территории Бардымского, Еловского, Осинского муниципальных округов, а также сельские территории Чайковского городского округа.