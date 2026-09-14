Глава заксобрания Прикамья вошел в топ самых упоминаемых спикеров

Председатель парламента Прикамья Валерий Сухих впервые вошел в топ-10 российского медиарейтинга. По данным сервиса «Медиалогия», господин Сухих занял десятое место по упоминаемости в СМИ. По сравнению с июлем он поднялся на две позиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Заксобрание Пермского края Фото: Заксобрание Пермского края

Валерий Сухих является председателем Законодательного собрания Пермского края с 2011 года.

В нынешний состав парламента он был избран по одномандатному избирательному округу №23. В его состав входят территории Бардымского, Еловского, Осинского муниципальных округов, а также сельские территории Чайковского городского округа.