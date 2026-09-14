Спортсмен из Прикамья стал трехкратным чемпионом страны по автокроссу

Гонщик Михаил Жужгов стал трехкратным чемпионом России по автокроссу. Ему удалось в этом году завоевать титул досрочно. Пилот из Краснокамска выступает в категории Д2Н — это легковые автомобили семейства ВАЗ с приводом на переднюю ось и двигателем рабочим объемом до 1600 куб. см. В нынешнем сезоне Михаил Жужгов выиграл четыре этапа чемпионата России по автомобильному кроссу: в Воронеже, Грозном, Гуково Ростовской области и в Новокузнецке.

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Михаил Жужгов выступает на автомобиле «Лада Калина», который был приобретен региональным минспортом в рамках программы поддержки спортсменов, выступающих за сборные команды Прикамья.