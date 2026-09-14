Осень будет жаркой: в доме «Притяжение» стартовали специальные условия на покупку квартир

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Пока город возвращается к привычному рабочему ритму, PAN City Group1 подогревает осень горячими предложениями на квартиры. В сентябре в доме «Притяжение» действуют специальные условия, которые позволят приобрести готовую квартиру с отделкой на максимально выгодных условиях:

• Ипотека – от 13,9%2. Субсидированная ставка доступна для всех покупателей.

• Семейная ипотека – от 3,9%3. Специальные условия для семей с детьми до 7 лет включительно.

• Скидка за детей. Чем больше детей в семье, тем больше выгода: 1 ребенок – 0,3%, 2 ребенка – 0,6%, 3 и более детей – 1%4.

• Скидка 2% для участников СВО5.

• Скидка 2% при единовременной оплате квартиры за собственные средства6.

• Беспроцентная рассрочка платежа7.

• Зачет вторичным жильем.

Дом уже сдан!

Квартиры площадью от 23,5 кв. м до 74,7 кв. м с полной отделкой готовы для проживания.

Сданный дом открывает возможность личного знакомства с квартирой. Покупатель может выбрать максимально подходящее планировочное решение, подобрать этаж и оценить видовые характеристики.

Дом «Притяжение» – это:

• живописный зеленый двор с прогулочными маршрутами, спортивными площадками и зонами отдыха для разных возрастов;

• вместительная наземная парковка на 144 машино-места;

• авторский холл с уютной гостиной для отдыха, пространством для работы, просторной колясочной и детской игровой комнатой;

• в шаговой доступности – детский сад и школа, поликлиника, торговый центр и сквер для прогулок.

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Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2, и шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, 2-й этаж, а также по телефону +7 (342) 207-17-07.

1 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 2 Ставка кредита в диапазоне 18,014–24,812% годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Акция для застройщиков» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком – партнером Банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ Проект» (ИНН 5902889443, ОГРН 1125902004260). Предложение действительно в период с 01.09.2026 г. по 30.09.2026 г. включительно. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА), включая информацию о возможных дополнительных расходах: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/home/buying_project. Ипотечное кредитование осуществляется ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Подробнее об условиях кредитования в ПАО Сбербанк, необходимых документах, ограничениях уточняйте на сайте sbr.domclick.ru. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. 3 Ставка от 6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика – партнера Банка: ООО СЗ «СИТИ ПРОЕКТ», на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 6 млн руб. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребенок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; либо имеются двое или более детей, граждане РФ, которые не достигли возраста 18 лет на дату заключения кредитного договора (приобретение объекта недвижимости возможно в 35 регионах РФ с недостаточным уровнем строительства многоквартирных домов, либо в городах с населением до 50 тыс. человек по данным Росстата, кроме городов Московской и Ленинградской областей). Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 10.07.2024 по 31.12.2030 г. включительно. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА на сайте ПАО Сбербанк https://domclick.ru/ipoteka/programs/gosChildren?from=landing ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ. 4 Скидка предоставляется семьям с детьми при предъявлении свидетельства о рождении ребенка/детей. Детьми считаются лица, не достигшие возраста 18 лет. 5 Скидка предоставляется семьям участников СВО при предоставлении справки об участии в СВО либо иных документов, подтверждающих наличие в семье участника СВО. 6 Условия действует при оплате полной стоимости квартиры по 28.09.2026 г. включительно. 7Рассрочку предоставляет застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Подробности – в отделе продаж по телефону +7 (342) 207-17-07. Действие условий акций и скидок ограничено. Подробности уточняйте в отделе продаж.

ООО СЗ "СИТИ Проект"