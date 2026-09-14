Южный Урал потерял 29 позиций в рейтинге регионов по уровню безработицы

Во втором квартале 2026 года уровень безработицы в Челябинской области составил 2%. В соответствующем рейтинге регионов от «РИА Новости» субъект занял 50-е место, потеряв по сравнению с апрелем — июнем 2025-го 29 позиций.

Уровень безработицы на Южном Урале за год вырос на 0,4%. При этом сократилось время поиска работы — с 5,1 месяца до трех. Лидерами рейтинга стали Нижегородская (уровень безработицы — 0,9%; время поиска для трудоустройства — 4,5 месяца) и Калужская (0,9%; 8,2) области, а также Ханты-Мансийский автономный округ (1%; 3,9). Последние места заняли республики Ингушетия (22,6%; 5,5), Дагестан (10,1%; 8,7) и Северная Осетия — Алания (6,5%; 5,2).

Виталина Ярховска