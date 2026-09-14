Основной владелец крупного пермского подрядчика сменил форму собственности

С 7 сентября основным владельцем ООО «Дорос», занимающегося строительством дорог, стало ООО «Транс-строй», которое было зарегистрировано в тот же день в Республике Коми. Соответствующая информация опубликована в Rusprofile. Ранее владельцем 99,9% уставного капитала общества выступало ЗАО «Транс-строй», ныне оно числится ликвидированным.

ООО «Дорос» зарегистрировано в Чернушке. Помимо ООО«Транс-Строй» владельцем компании выступает московское ЗАО «Спецнефтетранс» (0,1% в уставном капитале). С октября 2020 года ООО «Дорос» руководит Сергей Бирин. Компания считается крупным дорожным подрядчиком Пермского края. В прошлом году ее выручка снизилась до 4,8 млрд руб., а чистая прибыль — до 257 млн руб.