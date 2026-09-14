Концерт комика Сергея Орлова, выставка «Крупным планом» и пьеса «Бог ездит на велосипеде»

Когда состоится концерт с новой программой стендап-комика Сергея Орлова, что ждет гостей выставки «Крупным планом», посвященной истории киножизни Новосибирска, и где покажут пьесу «Бог ездит на велосипеде».

12 сентября (суббота)

В Сибирском камерном театре покажут спектакль по повести-притче американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Знаменитое произведение Ричарда Баха, переведенное на 33 языка, уже 55 лет будоражит молодые умы, сохраняя свою актуальность и поныне. Начало в 18:00.

13 сентября (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

В Доме ученых СО РАН завершается выставка подводной фотосъемки Сергея Фролова. Автор запечатлел моменты путешествий под водой, встречу с подводными обитателями и попытки заглянуть им в глаза. Начало в 12:00.

14 сентября (понедельник)

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В «Моем театре» покажут пьесу «Бог ездит на велосипеде» Дарьи Уткиной и Ирины Васьковской. Это подростковое драмеди про взросление, одиночество и непонимание между поколениями. В центре сюжета — 14-летний Кирилл и его переживания. Фраза про бога на велосипеде звучит как своеобразный манифест подростка, который пытается найти опору в хаотичном мире. Начало в 19:00.

15 сентября (вторник)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии состоится «Концерт при свечах». На сцене выступит Новосибирский квартет саксофонистов. Музыканты исполнят произведения Исаака Альбениса, Жоржа Бизе, Джорджа Гершвина, Астора Пьяццоллы и других. Начало в 21:00.

16 сентября (среда)

В Сибирском камерном театре покажут спектакль «Небесный почтальон Федя Булкин» по одноименному роману Александры Николаенко. В основе сюжета — мальчик Федя Булкин, который живет с бабушкой в Москве и летом выезжает на дачу. У ребенка есть любимая кошка Пуня и игрушка Царь-Заяц. Нет у Феди только родителей — они уехали строить «Град Небесный», и больше всего мальчик хочет к ним приехать, посмотреть на Град, на Бога и в меру своих сил помочь в строительстве. Начало в 19:00.

В Новосибирском государственном художественном музее откроется выставка «Сны Фатеева» в честь 75-летия со дня рождения Владимира Фатеева. Экспозиция объединяет работы современных авторов из новосибирского молодежного объединения Союза художников России — арт-группы «ЦЕХ №25», а также произведения студентов Новосибирского государственного художественного училища. Владимир Фатеев — живописец, театральный художник, график и педагог, член Союза художников СССР, заслуженный художник РФ. Участвовал в международных выставках, неоднократно становился лауреатом премии «Парадиз» за сценографию, получил медаль и диплом X Региональной выставки «Сибирь». Начало в 12:00.

17 сентября (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МАММ / МДФ / Георгий Петрусов / фонд Рыбчинского и Гладкова Фото: МАММ / МДФ / Георгий Петрусов / фонд Рыбчинского и Гладкова

В Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка «Крупным планом». Это проект об истории киножизни Новосибирска — от первого синематографа в Ново-Николаевске до кинотеатров советской эпохи. Среди героев экспозиции — люди, определившие развитие кинематографа в городе и стране: новосибирский композитор Александр Зацепин, написавший музыку более чем к 120 культовым картинам; Федот Махотин, основавший первый постоянно действующий кинотеатр в Ново-Николаевске; Анатолий Сухомлинов — один из первых новосибирских кинооператоров. Начало в 12:00.

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В Доме джаза выступит музыкальный ансамбль Legacy Group — коллектив из Новосибирска, который специализируется на импровизационной музыке с элементами блюза, фанка и соула. Выступления музыкантов часто вдохновлены природными явлениями, например, тропическими муссонами. Начало в 19:00 (сбор гостей в 18:30).

18 сентября (пятница)

На сцене ЛДС «Сибирь» выступит стендап-комик Сергей Орлов. В новом туре он представит программу «Звезда» — свежий материал, построенный на бытовых наблюдениях и историях из жизни. Сергей Орлов — один из самых узнаваемых российских стендап-комиков, резидент StandUp Club #1, участник «Вечернего Урганта» на Первом канале, победитель в ном

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Александра Стрелкова