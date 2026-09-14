В Новороссийске и Геленджике объявили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске и Геленджике в ночь на 14 сентября была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщили глава Новороссийска Андрей Кравченко и глава Геленджика Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Горожан и туристов призвали соблюдать меры безопасности при включении сирен и сигнала «Внимание всем». Тем, кто находится в помещении, рекомендовано не подходить к окнам и перейти в комнату, окна которой не выходят на море, либо в помещение без окон — коридор, ванную, туалет или кладовую.

Находящимся на улице советуют укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, подземном переходе или паркинге. Использовать автомобили в качестве укрытия и оставаться у стен многоквартирных домов не рекомендуется.

Ранее в геленджикском аэропорту были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в целях обеспечения безопасности полетов. Кроме того, в Краснодаре также объявлялся сигнал «Внимание всем» в связи с отражением атаки дронов.

Анна Гречко