В акватории Новороссийска 14 сентября пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск 14 сентября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Во время учений военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников. В ходе тренировок будут выполняться стрельбы из артиллерийских установок.

На время стрельб в акватории запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, включая прогулочные и спортивные суда, надувные средства, гидроциклы, виндсерфы и сапборды. Также запрещены любые подводные работы и водолазные спуски, в том числе с берега. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 сентября Новороссийск подвергся массированной атаке беспилотников. Как заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, погибли четыре человека, в том числе ребенок, 29 человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, объекты социальной и гражданской инфраструктуры. Всего пострадавшим от налетов БПЛА из городского бюджета перечислили уже более 400 млн руб.

Анна Гречко