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обновлено 17:36

В аэропорту Геленджика ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

По данным на 16.14 13 сентября, в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своем Телеграм-канале.

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в сообщении.

Ранее, аналогичные ограничения в целях безопасности были введены в аэропорту Краснодаре, а затем в воздушной гавани Сочи.

В 16.34 мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своих соцсетях сообщил об угрозе атаки БПЛА. В 16.50 сигнал «Угроза применения БПЛА» в городе был отменен.

UPD: По данным Росавиации на 17.16, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика были сняты.

Андрей Николаев

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