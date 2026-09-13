Глава СКР Бастрыкин затребовал доклад об инциденте с воспитателем детсада в Сочи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад с проверкой информации о возможных противоправных действиях воспитателя в отношении детей в Сочи. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация, что воспитатель одного из детских садов города-курорта могла совершить противоправные действия в отношении воспитанников учреждения. Следственные органы по Краснодарскому краю организовали соответствующую процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя краевого следственного управления Александру Нихаеву доложить о ходе проверки.

Как писал «Ъ-Сочи», прокуратура Адлерского района организовала проверку размещенной в сочинских пабликах информации о возможных противоправных действиях в отношении детей одного из детсадов курорта.

«Органами прокуратуры будет дана оценка действиям работников дошкольного учреждения №46, а также органов и учреждений системы профилактики»,— говорилось в сообщении ведомства.

Андрей Николаев