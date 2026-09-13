Впервые в честь Дня основания города в Новороссийске прошел спортивный забег

Впервые в честь Дня основания Новороссийска и образования Краснодарского края по Маркхотскому хребту состоялся «Новоросс трейл» — забег для тех, кто не страшится сложных испытаний и высоты. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко Фото: телеграм-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко

В забеге приняли участие 100 человек, от профессиональных спортсменов до любителей. Дистанция составляла 18,8 км, набор высоты — 1 000 метров. Андрей Кравченко поздравил всех, кто смог дойти до финиша, а также поблагодарил предпринимателей за поддержку и помощь в организации мероприятия.

Андрей Николаев