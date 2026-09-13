Главные новости за неделю 7–13 сентября. Кавказ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа обязал Министерство строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания вернуть в федеральный бюджет 162,86 млн рублей за срыв сроков строительства спортивных объектов во Владикавказе.

Уголовное дело о халатности после схода снежно-ледовой массы на группу альпинистов в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии расследует военное следствие. Это «Ъ-Кавказ» подтвердил пресс-секретарь следственного управления СКР по КБР Мурат Багов. Речь идет о 316-м военном следственном отделе СК России, действующем в Нальчике.

Число погибших при сходе лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии увеличилось до 12 человек. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста.

Краснодарская компания «Строй Газ Инвест» может получить контракт на строительство сервисного центра на курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии стоимостью 1,27 млрд руб. Она стала единственным участником соответствующей закупки АО «Кавказ.РФ».

Спасатели нашли тела двух альпинистов во время поисковой операции в ущелье Безенги в Кабардино-Балкарии. Сейчас поиски приостановлены из-за схода массы снега и льда.

На Ставрополье могут ввести ограничения на заправку и покупку питбайков. Сейчас кроссовые мотоциклы не имеют полноценного правового статуса, а штрафы для родителей несоразмерны существующим рискам.

В Дагестане началось строительство северного обхода Махачкалы — участка федеральной трассы Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала (Р-215) протяженностью 31 км.

В Кабардино-Балкарии полицейские возбудили уголовное дело в отношении 43-летней уроженки Северной Осетии, подозреваемой в легализации доходов от наркоторговли (ч. 1 ст. 174.1 УК РФ).

В Ставропольском крае изменили правила заправки по топливным картам. Теперь физические и юридические лица будут заправляться в рамках одного лимита.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края разрабатывает региональный раздел на портале Госуслуг. Он объединит ключевые цифровые сервисы для жителей края.

Спасатели нашли тело еще одного участника группы, оказавшейся под лавиной на склоне горы Мижирги в Безенгийском ущелье (Кабардино-Балкария). По данным регионального МЧС, обнаружены тела 16 погибших; судьба еще одного альпиниста остается неизвестной. Поисково-спасательные работы временно приостановлены. Тело погибшего с привлечением вертолёта эвакуировано в Нальчик и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На месте происшествия продолжают дежурить спасатели МЧС России и специалисты центра «Лидер» МЧС России.