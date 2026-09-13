В Черкесске у местного жителя изъяли незаконные оружие и боеприпасы

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии провели обыск в частном доме 57летнего жителя Черкесска. У него изъяли боеприпасы, сообщили в ГУ МВД России по Карачаево-Черкесской Республике.

В ходе мероприятия были изъяты карабин калибра 7,62 мм, охотничье ружьё с удалённым прикладом и самодельно укороченным стволом, а также 47 патронов к ним.

Горожанин пояснил, что оружие и боеприпасы достались ему от умершего отца. Несмотря на это, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело. По данным МВД по КЧР, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Мария Хоперская