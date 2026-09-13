На Ставрополье полицейские вернули хозяйке потерявшегося американского бульдога

Сотрудники отдела внутренних дел Андроповского округа разыскали собаку породы американский бульдог, пропавшую у жительницы станицы Воровсколесской. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольском краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Хозяйка обратилась в полицию с заявлением о пропаже питомца — она не исключала версию похищения. Полицейские опросили местных жителей и соседей, а также осмотрели прилегающую территорию. В результате собака была обнаружена на окраине станицы: выяснилось, что животное самостоятельно выбежало со двора и не смогло найти дорогу домой.

Полицейские вернули питомца владелице, которая выразила им искреннюю благодарность.

Мария Хоперская