В Дагестане третьи сутки ликвидируют возгорание на полигоне ТКО у Хасавюрта

Экстренные службы и муниципальные предприятия продолжают работы по ликвидации тления и очагов открытого горения на полигоне твердых коммунальных отходов в местности Аркабаш вблизи Хасавюрта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Дагестан Фото: Прокуратура Республики Дагестан

По данным МЧС Дагестана, специфика возгорания осложняет тушение: огонь распространяется внутри массива мусора, куда не проникает вода при стандартной проливке. Для устранения скрытых очагов применяется технология изоляции отходов от кислорода — горящие участки послойно засыпают грунтом и тщательно утрамбовывают с привлечением тяжёлой инженерной техники. При необходимости метод комбинируют с локальной проливкой водой.

Коммунальные службы и администрация муниципалитета выполняют основные работы — перемещают грунт, перепахивают и трамбуют мусорные пласты с использованием тяжёлой техники. Расчёты пожарной охраны обеспечивают непосредственное тушение, ведут непрерывный мониторинг обстановки и защищают прилегающие населённые пункты от угрозы распространения пламени.

Мария Хоперская