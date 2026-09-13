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В Махачкале открыли новое приемное отделение скорой медицинской помощи

В Махачкале открыли новое приемное отделение скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в прессслужбе руководителя республики.

Объект возведен с применением модульных конструкций.

В составе нового корпуса — регистратура, реанимационный, операционный и лабораторный блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, смотровая, перевязочная и блок безопасности. Пусконаладочные работы тяжёлой медицинской техники завершены, отделение готово к приему пациентов.

Мария Хоперская

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