В Махачкале открыли новое приемное отделение скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в прессслужбе руководителя республики.

Объект возведен с применением модульных конструкций.

В составе нового корпуса — регистратура, реанимационный, операционный и лабораторный блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, смотровая, перевязочная и блок безопасности. Пусконаладочные работы тяжёлой медицинской техники завершены, отделение готово к приему пациентов.

Мария Хоперская