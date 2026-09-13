В Новороссийске будут судить женщину за кражу денег со счета знакомого

В Новороссийске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летней жительницы Белоглинского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, потерпевший пригласил женщину на отдых в соседний регион. Мужчина рассчитывал на доверительные отношения и позволял ей использовать его банковскую карту. Фигурантка тайком от знакомого установила мобильное приложение на свой смартфон и привязала к нему его карту. После завершения отпуска пара рассталась, однако доступ к мобильному приложению у злоумышленницы остался. После поступления денег женщина списала со счета потерпевшего 90 тыс. руб. и распорядилась ими по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет.

Андрей Николаев