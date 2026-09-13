Спортплощадку в поселке Падинском построили за 6,5 млн рублей

В поселке Падинском Георгиевского округа реализован проект по строительству спортивной площадки — работы проводились в два этапа и на них выделили 6,5 млн руб. Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

Основная часть средств выделена из краевого бюджета в рамках механизма поддержки местных инициатив. Данный механизм реализуется по поручению губернатора Владимира Владимирова, контроль за исполнением осуществляет министерство финансов Ставрополья.

В 2025 году на объекте выполнено устройство бетонного основания, установлены ограждение и спортивный инвентарь. В 2026 году площадку оснастили резиновым покрытием и нанесли разметку.

Мария Хоперская