В Новороссийске на утро 13 сентября работают 27 АЗС

В Новороссийске по данным на 9.00 13 сентября топливо отпускается на 27 автозаправочных станциях. По решению топливных операторов, на всех заправках введены ограничения, горючее отпускают непосредственно в топливные баки в пределах 30 – 60 литров на одну автомашину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-100 есть на одной автозаправке, АИ-95 – на 12 АЗС, АИ-92 – на трех АЗС, дизельное топливо имеется в наличии на 26 автозаправках.

Работающие АЗС находятся по следующим адресам:

«Роснефть»: Мысхакское шоссе; тер. Цемдолина, ул. Ленина; с. Кирилловка; п. Верхнебаканский — на этих АЗС отпускается дизельное топливо.

«Лукойл»: пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (АИ-95, АИ-100, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС на выезде из города – ДТ); ул. Суворовская (АИ-95); ул. Куникова (ДТ); Сухумское шоссе (АИ-92, АИ-95, ДТ); с. Глебовское (ДТ);

«Газпром»: ст. Натухаевская (ДТ; заправка функционирует до 22:00);

«Газпромнефть»: с. Гайдук (на двух заправках отпускается дизельное топливо); Сухумское шоссе (ДТ);

Rusoil: тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00);

«Татнефть»: п. Верхнебаканский (ДТ);

Уфим-нефть: на всех АЗС - АИ-95, ДТ;

PNB: с. Кирилловка (ДТ; по топливным картам PNB – АИ-92, АИ-95;

АЗС «Кристина»: ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ).

При этом на АЗС в Цемдолине на ул. Ленина, а также в поселке Верхнебаканском топливо отпускается только для спецтранспорта и по топливным картам.

Андрей Николаев