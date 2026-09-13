В Предгорном округе обезвредили 16 минометных мин времен ВОВ

Саперы вывезли на полигон и уничтожили 16 минометных мин калибра 82 мм, обнаруженных в Предгорном округе Ставропольского края. По словам главы округа Николая Бондаренко, угроза для жителей полностью ликвидирована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Бондаренко Фото: Николай Бондаренко

Согласно данным дежурного отдела МВД по Предгорному округу, взрывотехники изъяли боеприпасы с территории, после чего опасный арсенал был погружен в спецтранспорт и доставлен в безопасное место. Уничтожение проведено с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

На месте происшествия были задействованы пожарно-спасательные расчёты, аварийно-спасательная служба, подразделения Росгвардии и наряды ДПС. Оперативные службы завершили работу — ситуация в районе признана полностью безопасной.

Мария Хоперская