Число погибших альпинистов в Кабардино-Балкарии увеличилось до 16

Спасатели нашли тело еще одного участника группы, оказавшейся под лавиной на склоне горы Мижирги в Безенгийском ущелье (Кабардино-Балкария). По данным регионального МЧС, обнаружены тела 16 погибших; судьба еще одного альпиниста остается неизвестной.

Поисково-спасательные работы временно приостановлены. Тело погибшего с привлечением вертолёта эвакуировано в Нальчик и передано следственно-оперативной группе правоохранительных органов. На месте происшествия продолжают дежурить спасатели МЧС России и специалисты центра «Лидер» МЧС России.

Возобновление поисковоспасательных мероприятий запланировано на 13 сентября — с наступлением светлого времени суток. Для работ предполагается задействовать вертолёт Ми-8 МЧС России. Дальнейшая информация уточняется.

Мария Хоперская