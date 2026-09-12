Верхнебаканский цементный завод выплатил 8,3 млн рублей держателям облигаций

ОАО «Верхнебаканский цементный завод» отчиталась о выплате дохода по биржевым облигациям серии 001P-01R со сроком погашения 3640-й день с даты начала размещения ценных бумаг. Купонный период, за который выплачены доходы, с 12 июня по 11 сентября 2026 года, говорится в сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска Фото: Официальный сайт администрации Новороссийска

Размер выплаченных доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента — 1 руб. 87 коп. Общее количество облигаций, по которым осуществлены выплаты, — 4,46 млн штук. Сумма выплаченных средств в сообщении эмитента не указана, но путем вычисления она равняется 8,3 млн руб.

По данным сайта предприятия, ОАО «Верхнебаканский цементный завод» — высокотехнологичное ультрасовременное производство, способное обрабатывать до 7 тыс. тонн сырья в сутки. На заводе реализована система двухступенчатого помола, включающая молотковую дробилку и самую мощную в России валковую сырьевую мельницу ATOX. Передовые достижения в отрасли вкупе с опытом инженеров ОАО «ВБЦЗ» позволяют доводить производительность участка обжига до 395 тонн в час.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» зарегистрировано в Новороссийске в 1994 году. Основной вид деятельности — производство цемента. Уставный капитал общества — 41,8 тыс. руб. Управляющая компания АО «Газметаллпроект». По итогам второго квартала 2026 года выручка компании составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 749,2 млн руб. Кредиторская задолженность на 30 июня 2026 года составляла 1,75 млрд руб., дебиторская — 752,2 млн руб.

Верхнебаканский цементный завод — один из крупнейших отечественных производителей цемента. Предприятие было основано в 1882 году по указу императора Александра III под названием «Общество Черноморского цементного производства». Как сообщается на сайте мэрии Новороссийска, современная история Верхнебаканского цементного завода началась в сентябре 1960 года, когда Крайколхозстрой выдал СевКавГипропромСтрому задание на строительство Межколхозного цементного завода мощностью 300 тыс. тонн цемента в год. 25 августа 1965 года на базе уникального месторождения высококачественных мергелей был запущен Верхнебаканский цементный завод. В настоящее время мощность по производству цемента на заводе составляет 2,3 млн. тонн в год.

Дмитрий Михеенко