Главе СКР доложат о нарушении прав жителей затопленной станицы на Ставрополье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить актуальный доклад по уголовному делу, связанному с нарушением прав жителей станицы Александрийской Ставропольского края. Поводом стало размещенное в сети интернет видеообращение местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
В июне 2026 года в результате паводка оказались затоплены домовладения местных жителей. Как отмечают граждане, проблема носит длительный характер: семьи с детьми и родственники участников специальной военной операции вынуждены проживать в ненадлежащих условиях.
Уголовное дело расследуется в СУ СК России по Ставропольскому краю. Ранее глава ведомства уже поручал представить доклад по ситуации. Теперь Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления информацию о комплексе проведенных следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом доводов из видеообращения.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ.