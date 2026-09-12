В Северной Осетии в 539 пожарах погибли семь человек

С начала 2026 года на территории Северной Осетии зарегистрировано 539 пожаров. По данным спасательных служб, в ходе реагирования пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 281 человека, спасли шесть человек. В результате возгораний пострадали 24 человека, погибли семь человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Основная часть происшествий пришлась на нежилой фонд — 414 случаев из 539. Среди них значительную долю составляет горение сухой травы на открытой местности: зафиксировано 173 таких эпизода.

В республике не зарегистрировано ни одного пожара, причиной которого стала бы детская неосторожность с огнем.

Наталья Белоштейн