Спасатели Ставрополья отработали ликвидацию аварии на нефтехранилище

В Новоалександровском муниципальном округе прошли комплексные учения по локализации и ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. Готовность опасного промышленного объекта к чрезвычайным ситуациям проверила комиссия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

По легенде, в результате аварии произошла разгерметизация резервуара — это привело к разливу нефтепродуктов и их возгоранию. После сигнала о происшествии персонал объекта оперативно оповестили о необходимости эвакуации из опасной зоны.

Первыми на место прибыли огнеборцы 4-й пожарно-спасательной части МЧС Ставрополья. Проведя разведку местности, пожарные обнаружили условного пострадавшего и передали его специалистам скорой медицинской помощи. Далее огнеборцы заняли боевые позиции: ликвидировали возгорание и с помощью пенной атаки охладили соседние резервуары, предотвратив распространение огня.

Затем к работе подключились специалисты аварийно-спасательных формирований ПАСС СК. Они задействовали спецсредства для локализации разлива, собрали нефтепродукт в емкость временного хранения и провели очистку территории от загрязнения.

В учениях также приняли участие представители других структур территориальной подсистемы РСЧС. Отработка совместных действий позволила проверить слаженность работы экстренных служб и готовность объекта к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Наталья Белоштейн