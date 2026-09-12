В День Ставрополья из края в зону СВО отправили крупный гуманитарный груз

В День Ставропольского края в регионе прошла масштабная акция по сбору и отправке гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Груз для бойцов передали представители местных властей и общественных объединений. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

В состав партии вошли технические средства и предметы первой необходимости, востребованные на передовой: дизельные генераторы, мотоциклы и квадроциклы для решения транспортных задач, квадрокоптеры для разведывательных целей, а также маскировочные сети и окопные свечи. Кроме того, бойцам передали набор бытовых принадлежностей, призванных сделать условия службы более комфортными.

Особый акцент организаторы акции сделали на моральной поддержке военнослужащих: вместе с полезным грузом в зону СВО отправились письма от школьников Ставрополя. В своих посланиях дети выразили благодарность защитникам и напомнили, что дома их ждут и гордятся ими. По словам участников акции, такие весточки с малой родины становятся для бойцов важным источником сил и уверенности.

Наталья Белоштейн