Председатель Совфеда РФ поздравила Кисловодск с Днем города

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление мэру Кисловодска Евгению Моисееву и жителям города по случаю Дня города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В телеграмме спикер Совфеда отметила, что Кисловодск — один из самых востребованных курортов России: благодаря климату и минеральным водам здесь ежегодно восстанавливают здоровье сотни тысяч человек. Особое внимание Матвиенко уделила Кисловодскому национальному парку с его нарзанной галереей, терренкурами и смотровыми площадками.

По словам Матвиенко, город продолжает развиваться и раскрывать инвестиционный потенциал, при этом новые решения в сфере гостеприимства гармонично вписываются в городской ландшафт и сохраняют историческую атмосферу курорта. Спикер выразила уверенность, что жители и дальше будут способствовать процветанию Кисловодска и решать стоящие перед городом социально-экономические задачи.

Наталья Белоштейн