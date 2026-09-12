Полиция проводит проверку по факту нападения на девушку на АЗС в Новороссийске

Полиция проводит проверку после конфликта на автозаправочной станции в Приморском районе Новороссийска, во время которого, по информации из соцсетей, мужчина ударил девушку, после чего она упала. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщение о конфликте поступило в дежурную часть городского управления МВД. По предварительным данным, в ссоре участвовали четверо местных жителей в возрасте от 37 до 50 лет.

Обстоятельства эпизода с девушкой в полиции пока не уточнили. Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. По результатам проверки действиям участников конфликта дадут правовую оценку и примут процессуальное решение.

Анна Гречко