В Геленджике включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА

В Геленджике включили сирену, предупреждающую об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям рекомендовали зайти в ближайшее здание и укрыться в подвале, цокольном этаже или помещении без окон. Находящимся в квартирах следует использовать правило «двух стен», а автомобиль не использовать как укрытие.

Оставаться в укрытии необходимо до официального сообщения об отмене угрозы. Власти также напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов о беспилотниках, работе ПВО и спецслужб. Телефон экстренных служб — 112.

Ранее глава курорта Алексей Богодистов сообщал, что противник не достиг поставленных целей в ходе массового и продолжительного налета беспилотников на Геленджик вечером 8 сентября. По его словам, ночь стала для Геленджика самой тревожной: многочисленные БПЛА всю ночь фиксировались над городом и поражались средствами ПВО и мобильными огневыми группами.

Анна Гречко