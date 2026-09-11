Главные новости за 11 сентября. Кавказ

В Ставропольском крае изменили правила заправки по топливным картам. Теперь физические и юридические лица будут заправляться в рамках одного лимита.

В Ставропольском крае пресекли деятельность вооруженной группировки. От ее действий, по предварительным данным, шести жителям региона причинен ущерб на сумму более 3,5 млн руб.

Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Фирма Флорес» — оптового торговца фармацевтической продукцией — в связи с долгом перед кредиторами на сумму 42,7 млн рублей.

В столице Ставропольского края, находящейся на 52-м месте рейтинга городов по стоимости аренды жилья, снять однокомнатную квартиру в августе текущего года стоило в среднем 23,7 тыс. руб. в месяц. Это на 6,2% дороже, чем в июле этого же года.

В Дагестане 87 тыс. пострадавшим от чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, оказали финансовую помощь на общую сумму более 3,26 млрд руб.

Кисловодск попал в список востребованных направлений для отдыха жителей Санкт-Петербурга в бархатный сезон.