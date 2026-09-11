Главные новости за 11 сентября. Сочи

В Сочи обсуждают сохранение ставки туристического налога на уровне 2% в 2027 году вместо ранее запланированного повышения. Возможная отсрочка повышения позволит снизить нагрузку на санатории и гостиницы, однако при принятии решения необходимо учитывать как интересы бизнеса, так и доходы городского бюджета.

В микрорайоне Уч-Дере Сочи до конца сентября планируют завершить проектирование работ по ликвидации оползневого процесса на улице Чайной, где уже ведутся геологические исследования. После этого определят необходимые работы, параметры подпорной конструкции и сроки их проведения, которые, по предварительной оценке, могут занять семь-восемь месяцев.

В Сочи в ближайшее время проведут официальный опрос жителей о возможном полном запрете средств индивидуальной мобильности, после чего власти примут решение с учетом общественного мнения, статистики ДТП и правовых вопросов. С начала года в городе зарегистрировали 23 ДТП с участием пользователей СИМ, в которых пострадали 24 человека, при этом действует 37 зон с ограничением движения самокатов и 47 зон, где их скорость снижена до 10 км/ч.

В Сочи планируют скорректировать Генплан и Правила землепользования и застройки с учетом новых границ муниципалитета, изменений инженерных сетей и инвестиционных проектов, при этом власти намерены сделать приоритетом социальную и санаторно-курортную инфраструктуру. Одновременно город намерен сохранить зеленый каркас, решить вопросы с границами Сочинского нацпарка и предусмотреть развитие дорог и инженерных сетей.

На федеральной территории «Сириус» начались морские экскурсии на скоростном катамаране «Сириус Вектор» проекта «Котлин», рассчитанном на 197 пассажиров. На первом этапе судно будет работать на маршруте «Морская прогулка из Сириуса», а в дальнейшем планируется запустить регулярное сообщение Сириус—Сочи.

С начала года Сочи посетили более 5,5 млн туристов, что немного ниже показателя за аналогичный период прошлого года, при этом сейчас на курорте находятся около 168 тыс. человек, а средняя загрузка средств размещения составляет 75%. На динамику турпотока, по словам главы города Андрея Прошунина, влияют сложности с логистикой и снижение покупательной способности, при этом власти продолжают развивать круглогодичный отдых и санаторно-курортный туризм.