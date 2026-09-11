Главные новости за 11 сентября. Новороссийск

Более 400 млн руб. из бюджета Новороссийска направлено на выплаты и помощь жителям, пострадавшим в результате атак БПЛА. С мая выплаты пострадавшим также финансируются из регионального бюджета по распоряжению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Строительство Северного обхода Новороссийска предварительно оценили в 70 млрд руб. Приступить к работам планируют в 2029 году.

Для реконструкции стадиона «Центральный» в Новороссийске ищут инвестора.

Власти Новороссийска до конца 2028 года планируют привести остановочные комплексы и нестационарные торговые объекты к единому стилю, предусмотренному городским дизайн-кодом.

В Новороссийске завершаются работы по обновлению въездной стелы со стороны Геленджика. Работы приурочили ко Дню города.

Туристический поток в Новороссийск за восемь месяцев 2026 года вырос на 1% и составил более 956 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года город посетили около 946 тыс. гостей.

Средняя загрузка номерного фонда в Геленджике на сентябрь 2026 года составляет 68,6%.

Площадь природного пожара на территории заповедника «Утриш» в Анапе выросла до 8 га. К тушению привлекли вертолет Ми-8, который уже выполнил более 10 сбросов воды.