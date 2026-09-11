РТК Ставрополья исключила необоснованные расходы ресурсников на 19 млрд рублей

Перед запланированным с 1 октября повышением тарифов на ЖКУ региональная тарифная комиссия (РТК) Ставропольского края исключила траты ресурсоснабжающих организаций, совокупное включение которых привело бы к удорожанию коммунальных услуг на 19 млрд рублей. Об этом сообщил председатель организации Евгений Котов.

Каждая регулируемая организация направляла в комиссию расчеты затрат, необходимых для оказания услуг. Специалисты детально изучили документы и не включили в тариф расходы, не подтвержденные документально либо не связанные с регулируемой деятельностью.

«Эта работа помогла не допустить включение таких расходов в тариф»,— подчеркнул господин Котов.

Он также обратил внимание на то, что увеличение суммы в платежном документе не всегда связано с изменением тарифа. На итоговую стоимость платежа влияют объем потребленных ресурсов, а также услуги, не подлежащие государственному регулированию, в частности, расходы на содержание дома, которые формирует управляющая компания.

При наличии сомнений в корректности начислений жители Ставропольского края могут обратиться в региональную тарифную комиссию.

Наталья Белоштейн