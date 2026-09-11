На Ставрополье эффективность проверок бизнеса выросла на 10%

За восемь месяцев 2026 года контрольные органы Ставропольского края провели более 1 тыс. проверок и более 9 тыс. профилактик нарушений на предприятиях региона. Эффективность надзорной работы выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Важным направлением работы стало внедрение цифровых инструментов. С начала 2026 года с помощью мобильного приложения «Инспектор» проведено более 100 проверок, 280 выездных обследований и свыше 100 профилактических визитов.

Определены муниципалитеты-лидеры по внедрению цифровых технологий в контрольно-надзорной деятельности: в топ-3 вошли Труновский, Буденновский и Петровский округа.

Наталья Белоштейн