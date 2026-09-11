В Дагестане расследуют дело об избиении подростка

В Дербенте возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК России по республике.

Инцидент произошел 8 августа 2026 года. По данным следствия, в Дербенте между группой несовершеннолетних возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки один из подростков нанес другому телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося и формируют доказательственную базу.

Наталья Белоштейн