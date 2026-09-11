На Ставрополье на 870 гектаров увеличили площадь мелиорации

В Кочубеевском округе Ставропольского края введен в эксплуатацию новый оросительный комплекс, за счет которого площадь мелиорируемых земель увеличилась на 870 га. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Развитие мелиорации в крае идет при поддержке профильной региональной программы. В частности, в Кочубеевском округе недавно ввели в строй 18 дождевальных машин.

По словам главы региона, сейчас в Ставрополье орошается более 110 тыс. га земель.

«Наша цель — к 2030 году довести площадь орошаемых земель до 137 тыс. га. Будем и дальше поддерживать аграриев, которые вкладываются в строительство и модернизацию оросительных систем»,— подчеркнул Владимиров.

Наталья Белоштейн