В Новороссийске концессионное соглашение с Росводоканалом оценили в 110 млрд рублей

В Новороссийске прорабатывают концессионное соглашение с Росводоканалом с предполагаемым объемом инвестиций 110 млрд руб. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на расширенной пресс-конференции со СМИ. Сейчас власти совместно с федеральными и краевыми структурами согласовывают основные параметры проекта и его финансовую модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Новым директором предприятия назначен Сергей Тавокин. По словам мэра Новороссийска, он курирует подготовку проекта и имеет значительный опыт разработки и реализации концессионных соглашений. Определиться с основными условиями власти рассчитывают до конца года.

В числе ключевых задач — не допустить увеличения финансовой нагрузки на город и Краснодарский край. Кроме того, стороны определяют перечень коммунальных объектов, которые могут войти в проект. Переговоры по его условиям проходят еженедельно.

Одновременно город продолжает обновлять существующую инфраструктуру. В 2023–2025 годах было заменено более 42 км сетей водоснабжения, благодаря чему потери воды сократились на 8% относительно 2023 года. Продолжается реконструкция аварийных участков, в том числе Троицкого группового водопровода.

До конца 2026 года Новороссийск намерен отремонтировать, реконструировать и построить более 17 км водопроводных сетей. Ранее господин Кравченко сообщал, что после смены команды предприятия количество обращений жителей по вопросам восстановления водоснабжения снизилось в пять раз, а число ремонтных бригад выросло в семь раз.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения из бюджета Новороссийска планировали направить более 170 млн руб. Управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов. Часть работ финансируется Краснодарским краем по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

Наталья Решетняк, Анна Гречко