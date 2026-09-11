Кравченко: число жалоб на водоснабжение в Новороссийске снизилось в пять раз
Количество обращений жителей Новороссийска по вопросам восстановления водоснабжения снизилось в пять раз, а число ремонтных бригад увеличилось в семь раз. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко на расширенной пресс-конференции с региональными и федеральными СМИ.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Управление имущественных и земельных отношений заключило 18 муниципальных контрактов на ремонт коммунальной инфраструктуры, часть финансирования поступила из краевого бюджета в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Крупнейший контракт стоимостью 32 млн руб. предусматривает ремонт канализации в селе Мысхако по улице Ленина от дома №134 до улицы Школьной. Завершить работы планируется до 30 ноября. Еще 8,3 млн руб. направлено на капитальный ремонт канализации на улице Энгельса от улицы Исаева до дома №82, 8,5 млн руб. — на ремонт водовода от насосной станции второго подъема по улице Грибоедова, 3 до улицы Северной в станице Раевской.
Кроме того, в Новороссийске прорабатывается вопрос заключения концессионного соглашения с МУП «Водоканал», предполагаемый объем инвестиций по которому составляет 110 млрд руб. Сейчас власти совместно с федеральными и краевыми структурами обсуждают параметры будущего соглашения и его финансовую модель.
Ранее сообщалось, что власти Новороссийска планировали направить более 170 млн руб. из городского бюджета на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.