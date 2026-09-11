В Новороссийске до конца 2028 года приведут остановки к единому дизайн-коду

Власти Новороссийска до конца 2028 года планируют привести остановочные комплексы и нестационарные торговые объекты к единому стилю, предусмотренному городским дизайн-кодом. Об этом на расширенной конференции со СМИ сообщил мэр Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

По словам главы города, единый визуальный облик должен в том числе формировать узнаваемый образ Новороссийска для туристов. Дизайн-код города полностью утвержден, а его обязательное применение закрепили в правилах благоустройства при разработке, установке и размещении НТО.

Господин Кравченко подчеркнул, что уже демонтированы семь незаконно установленных остановочных комплексов с торговыми объектами. В отношении части владельцев ведется судебная работа по взысканию ущерба, нанесенного городу.

При этом предприниматели начали менять существующие объекты в соответствии с новыми требованиями. Обновленные НТО уже появились на набережной в районе гостиницы Hilton, у крейсера «Кутузов» и на улице Советов в районе Кутузовской. До конца 2026 года власти намерены обновить еще 11 остановочных комплексов.

Единый стиль будет распространяться и на остановки без НТО. По уточнению главы города, дизайн не должен полностью повторять решения других муниципалитетов Краснодарского края: Новороссийск должен сохранить собственную стилистику и визуальные особенности города-героя.

Мэр также подчеркнул, что разработка дизайн-кода заняла около двух с половиной лет. В ней участвовали жители и депутаты, а документ включает требования не только к НТО и остановкам, но и к размещению рекламы. Туристический поток остается одним из факторов развития городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске уведомления о новых требованиях к санитарному содержанию территорий получили владельцы 998 нестационарных торговых объектов. Предпринимателей обязали убирать территорию в радиусе 20 метров от своих объектов, устанавливать урны, а также следить за чистотой прилегающих тротуаров.

Наталья Решетняк, Анна Гречко